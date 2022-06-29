Жители дома на улице Беловежской в Москве, где сегодня задержали рецидивиста с муляжом гранаты, пожаловались «360», что рядом с Иваном и его сожительницей Олесей они постоянно как на пороховой бочке. Шум, драки, кровь в подъезде, пьяные незнакомцы на лестничной клетке — то, с чем им приходится мириться постоянно.

«Так продолжаться не может — мы видим это и слышим, у нас дети. То нам угрожают, то площадка и дверь в крови. Постоянно режутся, дерутся, хулиганят, на площадке валяются пьяные. У нас нет управы на эту квартиру», — рассказала одна из соседок.

Она призналась, что боится сказать лишнее, чтобы потом с ней ничего не сделали, и выразила надежду на то, что «хоть кто-то примет меры». По словам женщины, правоохранители регулярно приезжают в квартиру Олеси, причем по ее вызову — она «известная личность в местном полицейском участке».

«Ее я знаю, она ведет очень нехороший образ жизни. Какой мужчина — не знаю, но постоянные гости у них. Мы поставили железную дверь. Гонять их бесполезно — идут угрозы. Это очень длительная история. То у них музыка, то драки, то летят шкафы», — посетовала соседка.

«Хоть бы он сел надолго»

Другая молодая женщина, живущая в том же доме, слышала о том, что Иван — «наркоман, сидевший за убийство и изнасилование», и его «постоянно забирали, но почему-то выпускали». По ее словам, сегодня перед приездом полицейских он не только сыпал бессмысленными угрозами, но и избил жену.

«Лично его не знаю, но надеюсь, что его посадят надолго», — заметила женщина.

Мужчина, несколько дней трудившийся с Иваном на подработке на книжном складе в Лихоборах, рассказал: Иван не скрывал, что был судим, говорил, что раньше работал в морге, сейчас устроился охранником. У него было много татуировок.

«Говорил, что не пьет, якобы ему плохо становится. Пьяным его ни разу не видел. Знаю, что у него [в соцсетях] цитатки дебильные, которые малолетки выкладывают, типа „брат за брата“», — добавил бывший коллега.

Сама Олеся, сожительница Ивана, отнеслась к произошедшему легкомысленно, заявив, что «как-то так все произошло». Она утверждает, что сама ни в чем не виновата. Олеся живет с Иваном девять месяцев. По словам соседей, с предыдущим бойфрендом отношения закончились после того, как она его порезала.

Информация о том, что мужчина с гранатой забаррикадировался в квартире на пятом этаже и угрожает взорвать ее, если его не призовут «воевать за Россию», появилась утром 29 июня. На место приехали врачи и полиция. Всех соседей эвакуировали — по их словам, пришлось довольно долго ждать, когда можно будет вернуться домой. Позже выяснилось, что граната ненастоящая. Рецидивиста задержали полицейские.