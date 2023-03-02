Важное 02 марта 2023, 08:58 Летящий к Петербургу неопознанный объект засекли в небе над Выборгом Shot: ПВО засекла неопознанный объект в небе над Выборгом РИА «Новости»

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Неопознанный летающий объект, движущийся в сторону Санкт-Петербурга, засекли в небе над Выборгом минувшей ночью, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника канала, из-за этого объявляли сигнал «Режим».

Источник Shot уточнил, что противовоздушная оборона зафиксировала некую воздушную цель в районе Выборга около 22:30. Объект двигался со скоростью 200 километров в час на высоте семь тысяч километров.

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Сигнал «Режим», который, по данным Telegram-канала, объявляли из-за появления неизвестного объекта, предполагает требование покинуть воздушное пространство России. Официально эти данные подтверждены не были. Все обстоятельства устанавливаются.

Несколькими днями ранее дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО проводили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В практической части тренировки задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, сообщали в Минобороны.

UPD: по предварительным данным Shot, появление неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве России не подтвердилось.