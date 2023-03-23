Происшествия 23 марта 2023, 21:36 Летевший в Волгоград самолет экстренно сел в Шереметьево Unsplash

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Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Волгоград, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Это произошло из-за ложного срабатывания датчика разгерметизации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 19:55 борт сообщением Москва — Волгоград выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево», — заявил источник агентства.

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По предварительной информации, причиной стало ложное срабатывание датчика разгерметизации салона воздушного судна.

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На борту лайнера находились 187 человек. Посадка прошла в штатном режиме.

Ранее «Шереметьево Хэндлинг» заявили о создании единой автоматизированной системы управление предприятием. В настоящий момент они являются крупнейшей российской компанией, обслуживающей пассажиров и самолеты. До внедрения инновации холдинг использовал продукты иностранного производства.

Еще одна техническая неисправность, помешавшая полету, ранее случилась с самолетом авиакомпании «Сибирь». На борту воздушного суда находились 79 пассажиров. В момент ускорения по взлетной полосе руководство приняло решение отказаться от полета по технической причине.