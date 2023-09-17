Происшествия 17 сентября 2023, 09:51 Летевший в сторону Москвы дрон-камикадзе сбили над Тулой Mash: летевший в сторону Москвы дрон-камикадзе сбили над Тулой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 17 сентября над территорией Тулы сбили дрон-камикадзе, предположительно, летевший в сторону Москвы, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, в результате никто не пострадал.

Официально данные о сбитом дроне пока не подтверждены. Власти региона и Минобороны не публиковали сведения об уничтожении беспилотника над Тулой.

Реклама

Ранее в оборонном ведомстве сообщали о нескольких сбитых БПЛА в Подмосковье. Один уничтожили ночью, около 01:45, над территорией округа Истра, позже еще один — над округом Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял об уничтожении дрона, летевшего в сторону столицы, над Раменским округом.

Глава Истры Татьяна Витушева позже сообщила, что обломки сбитого дрона упали в лесном массиве между КП «Старый свет» и Новорижским шоссе. Она подчеркнула, что в результате никто не пострадал.