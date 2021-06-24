Летевший в Сочи Boeing сел в Новосибирске из-за сигнала о пожаре

Рейс авиакомпании «Икар» Красноярск — Сочи пришлось прервать из-за ЧП на борту. Самолет Boeing 737 посадили в аэропорту Толмачево из-за показаний датчика о пожаре.

В воздушной гавани Новосибирска «Интерфаксу» рассказали, что в полете высветилось табло «Пожар в 1-м БГО». Оно предупреждало о якобы возникшем возгорании в багажном отсеке.

Признаков задымления экипаж не нашел, но решил приземлиться в Толмачево и тщательно осмотреть самолет. На его борту было почти 180 пассажиров.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на земле выяснилось, что задымления нет. Сам датчик сочли исправным, никаких повреждений лайнер не получил. Пассажиров Boeing 737 в Сочи отправят резервным бортом.

По факту произошедшего начали доследственную проверку. В Сочи летели, уточнили в СК, 178 пассажиров, среди которых 39 детей и семь членов экипажа. Обошлось без пострадавших.