Происшествия 15 января 2024, 07:27 Летевший в Салехард самолет экстренно сел в Новосибирске Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынужденно сел в Новосибирске Pxhere

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Самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно следовало из Горно-Алтайска в Салехард около 23:30 по местному времени 14 января. Однако из-за технической неисправности самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирска. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Информации о пострадавших нет. Сам самолет временно отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

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«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», — указали в пресс-службе прокуратуры.

На прошлой неделе подобная ситуация произошла в Японии. Самолету компании All Nippon Airways пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала трещина, которая образовалась на стекле кабины пилотов во время полета.