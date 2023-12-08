08 декабря 2023, 19:22
Летевший в Петербург самолет «Победы» совершит аварийную посадку в Минводах
Telegram-канал «112»: самолет с разгерметизированной кабиной сел в Минводах
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадки в аэропорту Минеральные Воды. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации источника канала, причиной стала разгерметизация кабины пилотов. На борту воздушного судна находятся 111 человек.
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Собеседник «112» уточнил, что садиться самолет будет в аэропорту вылета. Следовать он должен был по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург.
Официально данные об этом пока не подтверждены.
UPD: Airbus 321-111 успешно сел в Минводах. Никто не пострадал, уточнил источник «112». По его словам, паники на борту не было.
В авиакомпании «Россия»РИА «Новости»заявили, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления.
Авиация
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