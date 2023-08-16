16 августа 2023, 14:43
Летевший в Петербург самолет экстренно вернули в Сочи из-за подгоревшей каши
Telegram-канал Baza: самолет «Аэрофлота» вернулся в Сочи из-за запаха гари
Самолет «Аэрофлота», следовавший 16 августа из Сочи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за подгоревшей каши, сообщил Telegram-канал Baza. Истинные причины неприятного запаха в салоне установили только после посадки.
Источник Baza пояснил, что сначала бортпроводники не поняли, откуда в салоне появился сильный запах гари. Оказалось, что он исходит от печки, расположенной на задней кухне самолета.
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Печь сразу выключили, доложили о ЧП командиру воздушного судна, после чего он принял решение о возвращении в пункт вылета.
После приземления выяснилось, что запах гари был связан не с техническими неисправностями печи. Все дело — в подгоревшей каше. Из-за негерметично закрытой упаковки пища попала на нагревательный элемент.
По информации 78.RU, самолет должен был прилететь из Сочи в петербургский аэропорт Пулково в 13:45. Но новое время прибытия на табло на сайте воздушной гавани — 16:40.
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