Происшествия 24 ноября 2022, 07:35 Летевший в Новосибирск из Владивостока самолет экстренно приземлился в Благовещенске Пресс-служба аэропорта Благовещенска: самолет S7 экстренно сел из-за пассажира

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Самолет авиакомпании S7, совершавший рейс Владивосток — Новосибирск, экстренно сел в аэропорту Благовещенска. Причина этому — плохое самочувствие пассажира, сообщили ресурсу «Новости Новосибирска» в пресс-службе благовещенского аэропорта.

«Самолет вылетел из Владивостока, и в пути поступила информация, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Поэтому экипаж принял решение развернуться и приземлиться на ближайшем запасном аэродроме», — рассказали представители авиагавани.

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Уточняется, что речь идет о рейсе 5204. РИА «Новости» написало, что борт развернулся над Амурской областью и полетел в обратную сторону.

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Самолет сел в Благовещенске в 11:21 по амурскому времени (05:21 по московскому времени). Пассажира сразу же встретили медики и доставили ему в больницу. Тем временем лайнер в 13:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) вновь поднялся воздух и направился в Новосибирск.