Происшествия 18 февраля 2024, 10:51 Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре Самолет L-410 с двумя членами экипажа вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре

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Летевший в Хабаровск самолет L-410 вынужденно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Воздушное судно 18 февраля совершало рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск и вынужденно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре по техническим причинам.

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На борту находилась два члена экипажа, они не пострадали. В связи с ситуацией прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В случае нарушений ведомство примет меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

В январе подобная ситуация произошла в Новосибирске. В местном аэропорту вынужденно приземлился самолет авиакомпании «Ямал», который летел в Салехард. На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, никто не пострадал.