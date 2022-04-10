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    10 апреля 2022, 12:22

    Летевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за срабатывания датчика отказа тормозов — СМИ

    СМИ: летевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за срабатывания датчика отказа тормозов

    Оксана Кириллова

    Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, вернулся в столицу из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщила «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

    Летевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за срабатывания датчика отказа тормозов — СМИ

    Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковский. Посадка произведена в штатном режиме, сообщил ТАСС.

    Накануне аварийную посадку в Томской области совершил вертолет, на борту которого было 24 человека. По предварительным данным, причиной послужила техническая неисправность систем Ми-8. Пострадавших нет.

    Ранее экстренную посадку из-за отказа двигателя совершил вертолет «Ямал», следовавший к Термокарстовому месторождению. Он приземлился в одном из поселков.