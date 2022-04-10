Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, вернулся в столицу из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщила «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковский. Посадка произведена в штатном режиме, сообщил ТАСС.

Накануне аварийную посадку в Томской области совершил вертолет, на борту которого было 24 человека. По предварительным данным, причиной послужила техническая неисправность систем Ми-8. Пострадавших нет.

Ранее экстренную посадку из-за отказа двигателя совершил вертолет «Ямал», следовавший к Термокарстовому месторождению. Он приземлился в одном из поселков.