Происшествия 14 февраля 2024, 20:08 Летевший в Барселону самолет вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе Рейс Кутаиси — Барселона вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту РИА «Новости»

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Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону пришлось отменить. Самолет вернули в аэропорт вылета из-за информации о заложенной в нем бомбе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс Кутаиси — Барселона спустя несколько минут после взлета вынужденно вернулся в аэропорт грузинского города. Это связано с тем, что авиакомпания Wizz Air получила информацию о возможном нахождении взрывчатого вещества на борту», — объяснили в аэропорту.

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Экипаж самолета принял решение развернуть борт. После проверки данные о бомбе не подтвердились, уточнил «Интерфакс».

Гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе подчеркнул, что Кутаисский международный аэропорт вернулся к обычному ритму работы.

«Ни один другой рейс не задерживался. <...> По имеющимся у нас сведениям, поступившая информация (об угрозе взрыва. — прим. ред.) на данный момент никак не подтверждается», — заключил он.