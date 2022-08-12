Летевший на Сахалин самолет экстренно сел в Сибири из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно приземлился в Красноярске. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщил ресурс Sakh.online со ссылкой сотрудников аэропорта Южно-Сахалинска.

Самолет сел в красноярском аэропорту Емельяново утром 12 августа.

Сначала человека пытались привезти в сознание на борту, но у экипажа не получилось это сделать. Тогда пришлось совершить посадку.

Кому именно стало плохо в самолете и каково сейчас его состояние, не уточняется. Известно, что рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.