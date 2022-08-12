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    12 августа 2022, 08:13

    Летевший на Сахалин самолет экстренно сел в Сибири из-за плохого самочувствия пассажира

    Пассажиру стало плохо во время рейса Москва — Южно-Сахалинск, самолет сел в Красноярске

    Наза Салех Захи

    Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно приземлился в Красноярске. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщил ресурс Sakh.online со ссылкой сотрудников аэропорта Южно-Сахалинска.

    Летевший на Сахалин самолет экстренно сел в Сибири из-за плохого самочувствия пассажира

    Самолет сел в красноярском аэропорту Емельяново утром 12 августа.

    Сначала человека пытались привезти в сознание на борту, но у экипажа не получилось это сделать. Тогда пришлось совершить посадку.

    Кому именно стало плохо в самолете и каково сейчас его состояние, не уточняется. Известно, что рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.