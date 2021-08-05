Летевший на помощь москвичам вертолет разбился в горах Таджикистана

Вертолет Ми-8 со спасателями разбился в горах Таджикистана. Воздушное судно летело на помощь группе туристов из Москвы. По предварительным данным, погиб пилот вертолета.

О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ассоциации туроператоров республики. По данным организации, четыре пассажира вертолета пострадали, пилот получил смертельные травмы.

Установлено, что Ми-8 разбился в районе села Пойи Мазор, когда пытался приземлиться на ледник Херсон в ущелье Абдулкахор.

Спасатели должны были эвакуировать семь российских туристов. Группа подала сигнал бедствия 28 июля. Сейчас на место происшествия направлена еще одна группа спасателей, чтобы эвакуировать раненых. В ущелье из Душанбе направили еще один вертолет. Одновременно экстренные службы Таджикистана ведут поиск россиян.