Происшествия 18 января 2024, 01:48 Летевший на Москву беспилотник сбили в Подмосковье Собянин: летевший на Москву беспилотник сбили в городском округе Подольск РИА «Новости»

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Средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника в городском округе Подольск. Дрон летел на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — отметил он.

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Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Другие подробности происшествия мэр Москвы не привел.

Вечером 17 января три беспилотника ВСУ ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Сушаны Климовского района. В результате атаки никто не пострадал, но повреждения получил жилой дом и нарушилась подача энергоснабжения.