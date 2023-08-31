Важное 31 августа 2023, 07:33 Летевший на Москву беспилотник сбили под Воскресенском Мэр Собянин: летевший на Москву беспилотник сбили под Воскресенском Pxhere

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Системы ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву, в Воскресенском городском округе Подмосковья. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском городском округе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — написал он.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Никаких разрушений инфраструктуры тоже нет. Экстренные службы уже работают на месте случившегося.

Утром в московском регионе задержали 59 рейсов, об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Расписания». Ранее сообщалось о задержке 33 самолетов и нескольких отменах. Ночью в целях безопасности действовал план «Ковер».

Беспилотный летательный аппарат удалось перехватить в ночь на 30 августа над Московской областью. Он рухнул в Рузском городском округе. Собянин в четверг заявил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе.