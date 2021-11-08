Летевший из Петербурга самолет сел в Абакане вместо Красноярска

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Красноярск, не смог приземлиться в пункте назначения и вынужденно сел в Абакане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.

«Самолет не стал осуществлять посадку в Красноярске и улетел в Абакан», — рассказал собеседник агентства.

По словам пассажиров Airbus A320, лайнер дважды пытался сесть в Красноярске, но потом резко набрал высоту, уточнил «ТВК Красноярск».

«Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень», — вспомнила одна из пассажирок.

В итоге воздушное судно направили в Абакан на запасной аэродром. По данным канала, причиной такого решения стал сильный ветер. В Абакане, по информации канала, Airbus A320 простоял несколько часов.

Источник «ТВК Красноярск» уточнил, что после посадки в Абакане самолет покинули 26 пассажиров, решив добираться до Красноярска самостоятельно. Расходы им обещали возместить.

В пресс-службе красноярского аэропорта отметили, что самолет уже вернулся в Красноярск из Абакана, а остальные лайнеры в это время уже садились по расписанию.