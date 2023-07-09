Происшествия 09 июля 2023, 21:43 Летевший из Москвы в Минводы самолет совершил экстренную посадку Самолет Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде из-за недомогания ребенка Pxhere

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Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

«Медицинская помощь понадобилась ребенку — пассажиру самолета, следовавшего из Москвы в Минводы», — сказал представитель областного комитета здравоохранения.

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Там добавили, что вызов поступил из аэропорта. Плохо стало шестилетней девочке. На взлетную полосу направили анестезиолого-реанимационную бригаду скорой, уточнил представитель комитета.

Девочка доставили в детскую клиническую больницу № 8. Угрозы жизни ребенка нет.

Как уточнили в ПАО «Международный аэропорт Волгоград», самолет вылетел в Минеральные Воды в 16:06.

В начале июля рейс Санкт-Петербург — Дубай отменили в связи с задымлением на борту самолета. Всех пассажиров — 240 человек — благополучно эвакуировали. Угрозы им не было, людей высадили в терминал. Самолет отбуксировали на стоянку в Пулкове. На место оперативно вызвали сотрудников спасательных служб.