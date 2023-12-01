Происшествия 01 декабря 2023, 05:02 Летевший из Москвы борт «Аэрофлота» совершил аварийную посадку на Сахалине РИА «Новости»

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Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы, аварийно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании „Аэрофлот“, вылетевшее из Москвы», — рассказали в ведомстве.

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В итоге в 9:34 (1:34 по московскому времени) воздушный транспорт сел в Южно-Сахалинске «без происшествий». Что стало причиной ЧП, пока не сообщалось.

Ранее, 27 ноября, самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, удачно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. До этого появилась информация, что на борту готовились к срочной посадке в связи с отказом навигационной системы. К месту приземления судна прибыли дежурные подразделения воздушной гавани.

Также 12 ноября аварийную посадку совершил летевший из Сочи в Челябинск Boeing. Пилоту пришлось сделать шесть кругов над городом. Пассажиры переживали и плакали, так как командир корабля не объяснил им ситуацию