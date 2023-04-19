Происшествия 19 апреля 2023, 18:55 Летевший из Минвод самолет экстренно сел в Волгограде

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Вечером 18 апреля в аэропорту Волгограда произошла экстренная посадка Boeing, принадлежащего авиакомпании «Якутия». Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Самолет выполнял рейс из Минвод в Москву, но полет пришлось прервать из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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Согласно онлайн-табло и сервису Flightradar, рейс вылетел из Минеральных вод в 21:19 и приземлился в Волгограде в 23:04. Через час самолет продолжил свой путь в Моску. Подробности происшествия пока неизвестны.