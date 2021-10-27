Летевший из Каира в Москву самолет развернули из-за записки с угрозой теракта

Пассажирский самолет EgyptAir Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета после того, как на сиденье в салоне нашли записку с угрозой взрыва. После этого Airbus A220-300 подал сигнал бедствия и изменил курс.

Записку нашли стюарды, сообщили «Вести» со ссылкой на представителей авиакомпании.

Самолет вылетел из Каира в 11:14 по местному времени (12:14 по московскому времени). Он должен был сесть в Домодедово в 16:23, но пробыл в воздухе только 20 минут.

После посадки воздушное судно начали проверять специалисты. Никаких подозрительных предметов они не выявили. Кто оставил записку, из-за которой самолету пришлось вернуться в Египет, пока не известно. Когда пассажиры этого рейса снова вылетят в Россию, пока не сообщается.