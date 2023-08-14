Происшествия 14 августа 2023, 05:18 Летевший из Екатеринбурга в Якутск самолет приземлился в Хабаровске из-за дыма Freepik

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Летевший из Екатеринбурга в Якутск самолет приземлился в Хабаровске из-за неблагоприятных метеорологических условий в точке назначения. Об этом сообщил Telegram-канал «Международный аэропорт Хабаровск».

«По метеоусловиям Якутска в аэропорту Хабаровска сел лайнер, который летел из Екатеринбурга в Якутск. Номер рейса — R3468», — уточнили в публикации.

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Ранее Якутск накрыла пелена густого дыма. Как сообщили власти региона, такое явление связано с движением воздуха из Амурской области и Хабаровского края, в которых борются с лесными пожарами. Плохая видимость вынудила задержать несколько рейсов.

Лесные пожары на Ямале начали тушить с помощью самолетов-амфибий. По словам пилота воздушного судна Игоря Игнатова, при пожаротушении летчики работают на скорости 260 километров в час. Экипаж состоит из пяти человек и работает в Надымском районе.