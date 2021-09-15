Летевший из Анталии самолет аварийно приземлился в Пулково

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку самолет, возвращавшийся из турецкой Анталии. Лайнер принадлежит авиакомпании «Россия».

Перед посадкой, рассказал «Интерфаксу» источник, Airbus A319 подал сигнал бедствия. В установленное время самолет не приземлился.

«Airbus A319 выполняет рейс из Анталии в Санкт-Петербург. <…> Он продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия», — подчеркнул собеседник агентства.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Пулково организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее отказ одного из двигателей заставил самолет Йошкар-Ола — Москва вернуться в аэропорт вылета.