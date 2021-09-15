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    15 сентября 2021, 23:08

    Летевший из Анталии самолет аварийно приземлился в Пулково

    Александра Ломейко

    В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку самолет, возвращавшийся из турецкой Анталии. Лайнер принадлежит авиакомпании «Россия».

    Перед посадкой, рассказал «Интерфаксу» источник, Airbus A319 подал сигнал бедствия. В установленное время самолет не приземлился.

    «Airbus A319 выполняет рейс из Анталии в Санкт-Петербург. <…> Он продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия», — подчеркнул собеседник агентства.

    Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

    «Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Пулково организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

    Ранее отказ одного из двигателей заставил самолет Йошкар-Ола — Москва вернуться в аэропорт вылета.