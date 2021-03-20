Летевший из Антальи самолет совершил в Ростове-на-Дону вынужденную посадку

Самолет «Уральских авиалиний», который летел из турецкой Антальи в Москву, совершил вынужденную посадку. Об этом сообщило РИА «Новости».

В региональной транспортной прокуратуре назвали возможную причину экстренной посадки. По предварительной информации, у воздушного судна отключился один из двигателей. ИА НСН уточнило, что на борту лайнера находились 194 пассажира, в том числе 34 ребенка в возрасте до 12 лет.