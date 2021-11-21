«Летел с бешеной скоростью»: водитель Mercedes, в которого врезался Губденский, не успел затормозить

Водитель Mercedes Владимир Шатун, пострадавший в смертельной аварии в центре Москвы, рассказал РЕН ТВ о деталях случившегося. Он сообщил, что BMW, за рулем которого был Саид Губденский, мчался на огромной скорости. Сам Шатун не успел затормозить.

«Вылетела навстречу машина, я попытался экстренное торможение применить, но не успел. BMW летел с бешеной скоростью», — рассказал он.

До этого стало известно, что Mercedes, попавший в аварию, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву.

Трагическое ДТП с участием нескольких машин произошло в субботу, 20 ноября. Проезжая по Кутузовскому проспекту, блогер Саид Губденский вылетел на встречку — машина BMW, которой он управлял, столкнулась с автомобилями марок Mercedes и Volvo. Блогер и сидевший рядом с ним президент Федерации мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов скончались.

По сообщению издания, два участника инцидента, в числе которых был Владимир Шатун, пострадали, но от госпитализации они отказались.

Автомобиль, которым управлял Губденский, ему не принадлежал. Владелицей BMW оказалась 23-летняя Instagram-блогерша. Шины немецкой иномарки были с летней резиной.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.