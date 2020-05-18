Летчик отреагировал на видео падения самолета пилотажной группы ВВС

«То, что видно на короткой записи, — это был проход над взлетно-посадочной полосой после взлета и сбора пилотажной группы из двух самолетов. Этот учебный самолет CL-41 пилотируется у них группой „Снегири“, он типа нашего самолета Л-29, который использовался в целях учебно-тренировочной подготовки летчиков. Где-то на высоте 30 метров они начали набор — возможно, что-то у них произошло, и они начали набор незначительной высоты с обеспечением безопасности. Для роспуска, скорее всего — правый, ведущий, уходит, продолжает набор, а левый, ведомый, начинает разворот интенсивно влево и опускает нос, то есть идет со снижением. Через доли секунды оба летчика катапультируются — виден отстрел катапультного кресла. Да, была высота недостаточная для этого типа самолетов. Нужно было высоту больше, поэтому при раскрытии парашюта, отделении от кресла летчик, скорее всего, получил травмы, несовместимые с жизнью, при ударе о землю», — пояснил Попов.

Эксперт обратил внимание на то, что самолет мог упасть из-за отказавшей техники.

«Это связано все-таки с отказом авиационной техники и, скорее всего, с двигателем. Поскольку происходит падение тяги, и самолет разворачивался бы и продолжал бы плавное снижение, но он почему-то клюет носом — такое ощущение. Значит, именно разбалансировка прошла, был отбалансирован триммер, органы управления — с целью продолжения полета на значительной скорости. А тут скорость резко падает, соответственно, не хватает аэродинамических усилий на рулях, и самолет перешел в глубокое пикирование», — добавил военный летчик.

Ранее самолет пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds упал недалеко от города Камлупс в Британской Колумбии.