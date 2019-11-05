Летчик дал подруге порулить пассажирским самолетом. Теперь достаться может всем

Возмущенные очевидцы распространили в Сети видео, в котором молодая девушка управляет пассажирским самолетом. По словам свидетелей, в кабину ее провел и усадил за штурвал друг, КВС, сотрудник якутского АО АК «ИрАэро». Транспортная полиция начала проверку.

По словам свидетелей, происшествие случилось во время выполнения рейса из Якутска в Батагай в сентябре–октябре текущего, 2019 года. Самолет, за штурвалом которого оказалась посторонняя, вероятнее всего, принадлежит якутской авиакомпании «ИрАэро». Фото и видео захватывающего приключения изначально в соцсети разместила сама девушка, рассыпавшись в благодарностях к своему другу.

«Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!» — учит девушку пилотированию мужчина, оставшийся за кадром.

Компрометирующие пилота материалы уже удалены из профиля девушки. О них рассказал сайт местного издания Ykt.Ru.

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В авиакомпании «360» заверили, что администрации известно о вызвавшем шум ролике. Начата всесторонняя проверка произошедшего. Однако в «ИрАэро» есть определенные сомнения по поводу этого видео.

«Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок», — сказали в компании.