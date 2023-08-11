Эксклюзив 11 августа 2023, 10:53 Похожий на дрон летательный аппарат упал на северо-западе Москвы Похожий на дрон объект упал и взорвался на Карамышевской набережной в Москве

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На северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники, заметили летательный аппарат похожий на дрон. Он упал в парке рядом с рекой, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, дрон в небе заметили очевидцы. Они вызвали спасателей. Дрон пролетел над рекой и упал. Далее последовал взрыв. Данных о пострадавших не поступало.

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Очевидцы также рассказали, что беспилотник был похож на самолет серебристого цвета. Он летел на высоте около 150 метров со скоростью приблизительно 120-150 километров в час. Предварительно, сработала система ПВО, в связи с чем горожане услышали взрыв. Обстоятельства выясняются.

Источник добавил, что обломки беспилотника обнаружили на здании больницы, расположенной рядом с предположительным местом падения.

Ранее сообщили, что воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыли. Предположительно, из-за дрона. Вылеты и прилеты рейсов отложили на неопределенный срок.