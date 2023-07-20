Эксклюзив 20 июля 2023, 21:02 Летающий в центре Москвы беспилотник сняли на видео Беспилотник пролетел над Страстным бульваром в центре Москвы

Читать 360tv в

Неизвестный беспилотник пролетел над центром Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео, снятое очевидцами на Страстном бульваре.

На кадрах видно, что неопознанный дрон пролетает над крышей одного из домов.

Реклама

Источник «360», находящийся на месте появления дрона, заявил, что на месте были сотрудники полиции и ОМОН. Но неопознанный летающий аппарат их интереса не вызвал.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» заявили, что информация о беспилотнике в центре города к ним не поступала.

В Москве действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме тех, которые необходимы для госнужд. Протокол об этом подписали в начале мая на заседании оперативного штаба столицы.