Лестница обрушилась в жилом доме в Энгельсе. Кадры с места

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в Энгельсе Саратовской области. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Как сообщили в саратовском управлении МЧС, в 08:25 (07:25 по московскому времени) обрушилась лестница между вторым и четвертым этажами в доме 35 в микрорайоне Летный городок. Дом кирпичный, всего в нем четыре этажа.

Спасатели эвакуировали жителей дома. Из подъезда, в котором произошло обрушение, людей вытаскивали с помощью автолестницы.

Источник: ГУ МЧС по Саратовской области

Пострадавшую женщину передали медикам скорой помощи. Она в сознании. По информации ТАСС, ей 35 лет.

«Также 23 человека эвакуированы — некоторые вышли сами, другим была оказана помощь. Проводится разбор завалов лестницы», — сказал агентству руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.

В МЧС объявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет. На месте происшествия работают 13 человек и пять единиц техники.