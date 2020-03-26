Лестничный пролет дома обрушился во время капитального ремонта на Урале

«Все произошло утром 25 марта в доме на улице Озимина, 59. Раздался грохот, половина ступеней на бетонном лестничном пролете обрушилась вниз. Говорят, что по лестнице пытались прокатить новый мотор для лифта и она не выдержала», — уточнил источник.

В настоящее время ступени заменили досками. Нижний пролет частично повредился от падения верхнего.

«Предварительно инцидент произошел в процессе ремонта лифтового хозяйства, которым занимался подрядчик регионального фонда капремонта — в итоге был поврежден лестничный марш. Управляющая компания временно настелила деревянные трапы», — пояснили в администрации Ашинского района.