26 марта 2020, 10:13
Лестничный пролет дома обрушился во время капитального ремонта на Урале
Лестничный пролет обвалился в десятиэтажном жилом доме города Аша Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на читателя.
«Все произошло утром 25 марта в доме на улице Озимина, 59. Раздался грохот, половина ступеней на бетонном лестничном пролете обрушилась вниз. Говорят, что по лестнице пытались прокатить новый мотор для лифта и она не выдержала», — уточнил источник.
В настоящее время ступени заменили досками. Нижний пролет частично повредился от падения верхнего.
«Предварительно инцидент произошел в процессе ремонта лифтового хозяйства, которым занимался подрядчик регионального фонда капремонта — в итоге был поврежден лестничный марш. Управляющая компания временно настелила деревянные трапы», — пояснили в администрации Ашинского района.