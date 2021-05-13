Лесовоз улетел в кювет на трассе под Нижним Тагилом

Грузовой автомобиль, перевозящий лес, перевернулся и улетел в кювет на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Авария случилась на 211-м километре автомобильной дороги, недалеко от Нижнего Тагила.

Как сообщил tagilcity.ru, ДТП случилось накануне ночью. У грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, из-за чего водитель потерял контроль над дорогой, врезался в металлическое ограждение и улетел в кювет. От удара лесовоз перевернулся, а все перевозимые им бревна раскатились по дороге.

Прибывшая на место аварии бригада ГИБДД установила причину аварии и убедились, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.