Лесовоз перевернулся на трассе во Владимире

ДТП произошло 11 июля на участке трассы Р-132 во Владимире. Там перевернулся лесовоз. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Ситуация произошла около трех часов дня неподалеку от речки Рпень. Водитель лесовоза не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в разделительное ограждение, а после перевернулся. В результате аварии образовалась серьезная пробка. Убрать бревна с проезжей части удалось только к четырем часам дня.