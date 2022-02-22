Серьезная авария произошла в Приморском крае на перевале «Тещин язык» в районе Шкотово. Тягач, который транспортировал пиломатериалы, улетел с дороги и перевернулся. Водитель грузового транспорта скончался на месте.

Как сообщает vostokmedia.com, стало известно, что пострадавший автомобиль двигался со стороны Артема на Находку. Водитель попал в аварию после того, как пошел на подъем с приличной скоростью, а потом не успел затормозить на спуске. Груженый транспорт потерял управление и ушел на обочину.

В сети уже появилось видео, снятое очевидцем на месте автокатастрофы. Автор видео утверждает, что водитель лесовоза погиб. В кадр попали деревянные брусья, которые выпали из кузова, и сам перевернутый, улетевший с дороги автомобиль.

В пресс-службе управления МВД по региону уточнили, что авария случилась на 33-м километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный. КаМАЗом управлял 64-летний водитель. Стаж погибшего в аварии мужчины составлял 23 года.

Правоохранительные органы инициировали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства смертельного ДТП.