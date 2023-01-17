17 января 2023, 16:43
Лесоруб погиб после падения дерева в Ивановской области
Дерево упало на 20-летнего лесоруба в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Молодой человек 28 декабря валил лес. В какой-то момент дерево упало прямо ему на голову. Пострадавшего госпитализировали, однако он погиб в медицинском учреждении от полученной травмы.
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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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