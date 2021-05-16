Лесокомбинат загорелся в Ульяновской области

Склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых и три нежилых дома, надворные постройки загорелись в поселке Майна Ульяновской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Спасатели МЧС узнали о возгорании в 14:30 по местному времени (13:30 по Москве).

Объявлен повышенный ранг пожара. К месту возгорания стянута дополнительная пожарная техника, а в 14:50 (13.50 по Москве) прибыл пожарный поезд. При тушении также используются два водоисточника и пожарные гидранты. В ликвидации пожара участвуют 54 человека и 19 единиц техники, к месту ЧП стягивается все больше сил и средств МЧС России.

Общая площадь возгорания — 3,35 тысячи квадратных метров. В частности, горят два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых строения площадью около 250 «квадратов» с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пламя охватило склад — поддоны с опилками 1,5 тысячи квадратных метров.

На место выехал заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Шмельков.

Данных о пострадавших и погибших пока нет.