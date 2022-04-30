Лесные пожары зафиксировали в Красноярском крае

Леса горят в Красноярском крае. Возгорания зафиксированы в Ачинске, Канске и в районе Красноярска, сообщил паблик «ВКонтакте» «Ачинск, общественное движение».

В селе Гмирянка в результате пожара погибла женщина. Там загорелась сухая трава, огонь перекинулся на жилой дом, где находился баллон с газом. По предварительным данным, погибшая участвовала в тушении, сообщил журнал «Проспект Мира».

В регионе зафиксировано не менее 25 пожаров, которые начались из-за сухой травы. В МЧС рассказали, что пожарных не хватает. Введен особый противопожарный режим, за нарушение которого полагается штраф или даже уголовное дело.