06 июля 2023, 00:06
Лесные пожары возникли в Сибири и на Дальнем Востоке
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет усугубляться до наступления августа. Такой информацией поделился учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист пояснил, что сложнее всего дела обстоят в Якутии. Куксин заявил, что сейчас огонь образуется в дали от населенных пунктов. По его словам, леса не охраняются от пожаров из-за маленького финансирования.
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«Для дальневосточных регионов прогноз неблагоприятный, наиболее тревожная ситуация в Якутии — это самый большой и малонаселенный регион из тех, которые регулярно горят», — рассказал он.
Пожары
Лесные пожары
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