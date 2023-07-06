Происшествия 06 июля 2023, 00:06 Лесные пожары возникли в Сибири и на Дальнем Востоке

Читать 360tv в

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет усугубляться до наступления августа. Такой информацией поделился учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что сложнее всего дела обстоят в Якутии. Куксин заявил, что сейчас огонь образуется в дали от населенных пунктов. По его словам, леса не охраняются от пожаров из-за маленького финансирования.

Реклама

«Для дальневосточных регионов прогноз неблагоприятный, наиболее тревожная ситуация в Якутии — это самый большой и малонаселенный регион из тех, которые регулярно горят», — рассказал он.