Лесные пожары в Марий Эл, Рязанской и Нижегородской областях назвали локализованными

Лесные пожары на территории Марий Эл, Рязанской, Нижегородской и областей остаются локализованными. Пожарные продолжают заливать водой очаги задымления. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Работы по ликвидации последствий природных пожаров обсуждали на заседании правительственной комиссии.

«На заседании отметили, что пожары в Рязанской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл остаются локализованными. Экстренные службы заливают водой очаги задымления», — подчеркнули в кабмине.

Всего за время тушения лесных пожаров авиация сбросила 24,7 тысячи тонн воды в Рязанской области. В Нижегородской области и Республике Марий Эл использовали 3,2 тысячи тонн воды.

«Отдельное внимание в ходе заседания комиссии уделили ситуации в Ивановской области. В воскресенье там произошло возгорание, на борьбу с которым направили более тысячи человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов», — заявили в правительстве.

Для предотвращения распространения огня специалисты сделали защитную минерализованную полосу. Ее растянули на 70 километров. С помощью полосы пожарным удалось исключить угрозу пожаров в населенных пунктах. За сутки кромка активного горения сократилась вдвое.