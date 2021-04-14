Лесные пожары приблизились к окраинам Воронежа

В пригороде Воронежа произошло два ландшафтных пожара. Об этом информируют «Новые известия».

Пламя бушует около населенного пункта Масловка и в районе Семилукских выселок. Площадь возгорания спасатели пока не определили.

Накануне огонь подошел к жилым домам крупного поселка Мечетка, что под Воронежем. В этом селе живут порядка 1000 человек. Пламя охватило шесть жилых и шесть нежилых домов. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В селе Хреновом Воронежской области с населением порядка 5 000 ситуация тоже неблагоприятная. Там коммунальщики ввели запрет на пал травы, однако сами его и нарушили. По словам местного населения, именно сотрудники коммунальных служб виновны в том, что огонь подбирается к жилым домам.

Всего в Воронежской области зарегистрировано около 140 вывозов пожарных. В основном это связано с палом сухой травы.