Лесные пожары охватили более 4000 гектаров в Карелии

В Карелии площадь лесных пожаров превысила четыре тысячи гектаров. Об этом сообщило ОТР.

Накануне из-за сильного задымления оказалась парализована федеральная трасса «Кола». Спасатели эвакуируют местное население, поскольку огонь подобрался близко к домам и перекинулся на хозяйственные постройки в одном из поселков.

«Для ликвидации природных пожаров в Карелии привлекаются вертолет и пожарные поезда, проведена эвакуация более 600 человек», — цитирует пресс-службу регионального главка МЧС RT.