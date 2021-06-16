Лесные пожары охватили 38 регионов России

Около 70 очагов лесных пожаров зафиксировали в 38 региона России. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Самая сложная обстановка сейчас в Якутии. Там горят леса в самых труднодоступных местах, задействованы пожарные из Тюменской области.

«При необходимости специалисты будут проводить специальные взрывные работы для прокладки опорных и заградительных полос для оперативной ликвидации этих пожаров», — рассказал заместитель начальника ФБО «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов.

Всего в тушении огня во всех регионах задействованы более трех тысяч человек.