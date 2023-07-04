Происшествия 04 июля 2023, 18:01 Лесные пожары начались в заповедных лесах Башкирии из-за ударов молнии

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Большое количество очагов пожаров появилось в Башкирии после удара молнии. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на видео очевидцев.

Сильные грозы стали причиной пожаров в заповедных лесах региона недалеко от Катаскина рядом с Айгиром. Впервые возгорания заметили 3 июля. Ситуация обостряется сильными ветрами, которые разносят огонь.

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Ранее лесные пожары зафиксировали в Канаде. Там пламя выжгло 8,4 миллиона гектаров леса.