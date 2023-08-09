Происшествия 09 августа 2023, 23:00 Лесные пожары на Ямале начали тушить с помощью самолета-амфибии

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На Ямале действуют 13 природных пожаров. Они распространились на площади 2400 гектаров. В Надымском районе для тушения используют самолеты-амфибии. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Экипаж амфибии из Красноярского края является боевым. В его составе пять человек. Второй пилот ранее работал на истребителе. Последние два года он принимал участие в операциях МЧС.

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«На пожаротушении мы работаем на скорости 260 км в час, а забор воды происходит на скорости 160 км в час», — рассказал второй пилот самолета-амфибии БЕ-200 Игорь Игнатов.