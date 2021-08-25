Лесные пожары добрались до горы Волчиха под Екатеринбургом

Лесные пожары в Свердловской области дошли и до горы Волчиха. К месту уж направили пожарные поезда, для разведки спасатели используют беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило Ura.ru.

Пожар начался днем 24 августа, во вторник. Площадь горения составила 50 гектаров. Из-за случившегося 37-километровый участок трассы Пермь-Екатеринбург перекрыли на три с половиной часа, написали ресурс «Вести Урал». Сейчас движение уже восстановлено.

Тушение огня в Первоуральском городском округе продолжается. Вертолет Ми-8 произвел 12 сливов на лес. В данный момент угроза распространения пламени на населенные пункты снята. Дома и строения удалось сохранить, никто не пострадал.

Местные жители жаловались, что находится рядом с местом пожара практически невозможно из-за сильного жара от огня.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров на территории России приблизилась к рекорду за всю историю.