Лесные пожары Австралии сожгли около 680 домов
Восточное побережье Австралии уже полтора месяца страдает от лесных пожаров. Они уничтожили уже около 680 жилых домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную пожарную службу штата Новый Южный Уэльс.
По информации ИА Nаtiоn Nеws, пожарные зафиксировали примерно 100 очагов возгорания в регионе. Половину из них еще не удалось локализовать.
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«На настоящий момент в штате (Новый Южный Уэльс) зарегистрированы 104 лесных пожара и 59 из них остаются нелокализованными. Для шести районов выпущено предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, еще в семи объявлена подготовка к эвакуации», — заявила пожарная служба штата.
Ведомство уточнило, что пожар уже уничтожил примерно 1,4 тысячи административных построек и более двух миллионов гектаров леса. Сгорели национальные парки и места обитания коал. Стихия унесла жизни четырех человек и травмировала более 30.