Лесные пожары Австралии сожгли около 680 домов

По информации ИА Nаtiоn Nеws, пожарные зафиксировали примерно 100 очагов возгорания в регионе. Половину из них еще не удалось локализовать.

Ледники в Новой Зеландии покраснели Подробнее

«На настоящий момент в штате (Новый Южный Уэльс) зарегистрированы 104 лесных пожара и 59 из них остаются нелокализованными. Для шести районов выпущено предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, еще в семи объявлена подготовка к эвакуации», — заявила пожарная служба штата.

Ведомство уточнило, что пожар уже уничтожил примерно 1,4 тысячи административных построек и более двух миллионов гектаров леса. Сгорели национальные парки и места обитания коал. Стихия унесла жизни четырех человек и травмировала более 30.