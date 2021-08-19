Лесной пожар в Воронежской области сняли на видео

В Воронежской области загорелись леса. Кадры пожаров появились в Сети. Регион изнывает от жары: на 18-19 числа действовало штормовое предупреждение. МЧС продлило его на пятницу.

Пламя охватило лесополосу на северо-западе Воронежской области. Горит недалеко от села Ямное в Рамонском районе.

Клубы дыма окутали дорогу в воронежском микрорайоне Шилово. Снявшая пожар очевидица призналась, что ей страшно.

Днем 20 августа высокая температура в регионе сохранится, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Сильная жара, максимальная температура воздуха +35…+36 °С. Днем 20 августа местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.