Лесной пожар в Рязани прошел уже более 8 тысяч гектаров

На территории Рязанской области действует один большой пожар с пятью очагами горения. Об этом «360» сообщили в Министерстве природопользования области.

Огонь уже прошелся по площади более 8 616 гектаров, площадь активного горения составляет 183 гектара.

Очаги горения: «Спасское лесничество» недалеко от Голованово, национальный парк «Мещера» в Рязанском районе и Клепиковский район. Еще два пожара локализовали в Спасском и Рыбновском районах. Один очаг был ликвидирован в Шиловском районе.

Для тушения пожара развернуты четыре боевых участка. Всего задействованы 840 единиц личного состава, 243 единицы техники и 18 воздушных судов.

Ранее МЧС сообщило о продолжении действия режима чрезвычайной ситуации в Рязанской области из-за лесных пожаров. Авиация уже сбросила на очаги пожаров 15 253 тонны воды, выполнив 2409 сливов.

В московском регионе утром 17 августа появились смог и запах гари. Причиной этого стали лесные пожары в Рязанской области. На помощь местным спасателям из столицы направили технику — бульдозеры, вертолеты для разведки и тушения очагов возгорания.