Происшествия 30 августа 2023, 22:50 Лесной пожар в Геленджике назвали самым крупным за 8 лет Мэр Геленджика Богодистов: лесной пожар в городе стал самым крупным c 2015 года Телеканал «360»

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Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе c 2015 года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Богодистов.

«Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года», — отметил градоначальник.

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В зоне тушения пожара, по его словам, 24 часа находились 200 добровольцев из числа жителей, а также сотрудники администрации и депутатского корпуса. Сейчас, как отметил Богодистов, около 25 человек занимаются проливкой лесной подстилки. В горах выставили посты.

«Командная работа всех уровней власти, служб быстрого реагирования и неравнодушных геленджичан позволили остановить стихию», — указал мэр города.

Пресс-служба МЧС ближе к вечеру 30 августа сообщила, что пожар в Геленджике удалось локализовать. Там также отметили, что борьба с огнем не прерывается. В ликвидации последствий ЧП в общей сложности задействовали 500 человек и 90 единиц техники.