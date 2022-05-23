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    23 мая 2022, 07:39

    Лесной пожар в Бурятии распространился на 400 га

    Лесной пожар в Бичуринском районе Бурятии распространился на 400 га

    Екатерина Виславская

    Более 200 человек было привлечено к тушению лесного пожара в Бичуринском районе Бурятии. Огонь распространился на площади 400 гектаров, сообщил Telegram-канал Readovka.

    Лесной пожар в Бурятии распространился на 400 га

    По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Тушение осложнилось сильным порывистым ветром, однако специалистам удалось локализовать возгорание.

    Во всех 23 муниципальных образованиях региона, по информации главного управления МЧС по Республике Бурятия, продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора запрещено.

    В общей сложности площадь лесных пожаров в России за сутки возросла более чем на 10 тысяч гектаров, сообщил ТАСС со ссылкой на Авиалесохрану. Было ликвидировано 57 лесных пожаров на площади чуть более двух тысяч гектаров, на 00:00 в стране действовало 84 лесных пожара на площади 52,3 тысячи гектаров.